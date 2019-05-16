Албот уступил Фоньини во втором круге "Мастерса" в Риме

Поединок спортсменов прошел в четверг, так как все встречи игрового дня 15 мая были перенесены из-за дождя.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (44 место в рейтинге АТР) в четверг проиграл десятому сеянному итальянцу Фабио Фоньини (12 строчка рейтинга АТР) во втором круге турнира категории "Мастерс", который проходит с 12 по 19 мая в Риме.

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Этот поединок должен был состояться еще 15 мая, однако был перенесен на день из-за сильного дождя. В итоге встреча продолжалась час 45 минут и завершилась двухсетовой победой хозяина кортов – 7:6 (8:6), 6:3.

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Таким образом Фоньини вышел вперед по личным встречам – 2:1. В 2018 году на турнире в Китае трехсетовую победу одержал итальянец - 1:6, 6:3, 6:3, а в Индиан Уэллсе (США) в 2019-м Албот победил по итогам двух партий - 6:0, 7:6 (7:4).

За выход во второй круг Албот получит 45 баллов в зачет рейтинга АТР и 33 тысячи 635 евро призовых.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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