В страну прибыл новый Кубок Молдовы, изготовленный дизайнерами за рубежом

Трофей изготовлен из латуни и бронзы с отделкой из серебра и золота.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В Кишинев доставлен новый Кубок Молдовы — трофей высотой 65 сантиметров и весом в 10 килограммов, который изготовлен по специальному заказу в соответствии с инструкциями Молдавской федерации футбола (FMF).

О том, как выглядит главный приз турнира, можно судить по видео, опубликованному на официальном канале FMF в Yuotube.

Кубок изготовлен из латуни и бронзы, с элементами отделки из серебра и золота.

Трофей будет вручен победителю финального матча в турнире, который состоится 22 мая на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. В поединке сойдутся команды "Шериф" и "Сфынтул Георге".

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