Албот вступает в борьбу за трофей Geneva Open

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот начнет в понедельник свой путь на теннисном турнире в Женеве, который проходит с 19 по 26 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

На Banque Eric Sturdza Geneva Open Албот выступит под пятым номером. Его первым соперником станет итальянец Лоренцо Сонего, который попал в основную сетку, пройдя сито квалификации. Албот и Сонего никогда прежде не играли друг против друга. Победитель этой встречи во втором круге сразится с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, победившим на старте спортсмена из Германии Мишу Зверева - 6:4, 6:4.

Призовой фонд турнира в Женеве превышает 586 тысяч евро. Победитель получит свыше 90 тысяч евро, а финалист - почти 49 тысяч.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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