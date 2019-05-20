Молдавские армрестлеры завоевывают медали чемпионата Европы

В копилке молдавской команды на континентальном первенстве есть уже три пьедестала почета.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Две награды в пара-армрестлинге принесли Молдове Владимир Бутуча и Ион Черней, завоевавшие серебро и бронзу чемпионата Европы, который проходит с 14 по 23 мая в Лутраки (Греция).

Бутуча поднялся на вторую ступень пьедестала почета в категории VIM90, а Черней стал третьим в категории VIM80.

"Владимир Бутуча и Ион Черней в топе 22 чемпионата Европы по пара-армрестлингу: второе и третье место в схватках левой рукой", - сообщили в молдавской федерации армрестлинга.

До этого в первый же соревновательный день Сергей Слесарчук занял третье место в молодежной возрастной категории (схватка левой рукой, 80 кг).

Всего Молдову в Греции на чемпионате Европы по армрестлингу и пара-армрестлингу представляют шестеро спортсменов. Кроме уже завоевавших награды это Антон Наку (PIUJ55+), Василий Шкуратков (М70) и Наталья Шкураткова (W50).

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