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Молдавская бегунья победила в экстремальном горном марафоне в Румынии

© Sputnik / Aram Nersesyan
Спорт
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Спортсменка из Молдовы преодолела 74 километра в горной местности.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Бегунья из Молдовы завоевала первое место в экстремальном горном марафоне Transylvania100k в Румынии. Дистанцию длиной почти 74 километра в горной местности она преодолела за 11 часов и 41 минуту.

Второе место заняла румынская спортсменка Адриана Плошницэ, третьей - бегунья из Чехии Мартина Дворакова.

У мужчин первым на этой же дистанции стал спортсмен из Словакии Мариан Прядка с результатом 9 часов 26 минут.

Марафон Transylvania100k считается одним из самых сложных в Европе из-за экстремальных климатических условий, характерных для региона в это время года.

Профессиональные спортсмены и любители бега в рамках этого марафона обычно выходят на дистанции 20, 30, 50, 80 и 100 километров. В этом году из-за сильного снега, выпавшего в горах, дистанции были сокращены.

Марафон состоялся 18-19 мая в окрестностях замка Бран уезда Брашов.

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Теги:
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