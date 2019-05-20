Молдавские футболисты-пляжники выиграли турнир в Варне

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Национальная сборная Молдовы по пляжному футболу стала победительницей международного турнира в Варне, который проходил с 17 по 19 мая.

Подопечные Василе Арлета выиграли у польской "Силезии" (5:3), у грузинского "Динамо Батуми" (5:2), болгарского "Спартака" (2:1) и у Академии московского "Спартака" (9:1).

Лучшим игроком турнира признали молдавского футболиста Николая Игната.

Следующим соревнованием для отечественной команды станет отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу. Матчи пройдут с 19 по 27 июля в российской столице.

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