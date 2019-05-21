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Главный тренер Сфынтул Георге Сергей Чеботарь, игрок и президент клуба Петру Ожог, капитан команды Виталий Плэмэдялэ

Главный тренер "Сфынтул Георге": у "Шерифа" нет слабых мест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Игроки "Сфынтул Георге" максимально мотивированы перед матчем за Кубок Молдовы по футболу, заявил главный тренер этой команды.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Тираспольский "Шериф" - очень сильная команда, у которой нет слабых мест, заявил главный тренер "Сфынтул Георге" Сергей Чеботарь на пресс-конференции перед матчем за Кубок Молдовы по футболу.

Финал Кубка Молдовы по футболу пройдет 22 мая на кишиневском стадионе "Зимбру". Трофей разыграют тираспольский "Шериф" и сурученский "Сфынтул Георге".

"Подготовка проходит в обычном режиме. Не думаю, что надо как-то отдельно мотивировать игроков, так как все понимают важность матча и хотят проявить себя. Думаю, что "Шериф" - очень сильная команда во всех линиях, тем более пришел новый тренер. Он, как недавно приступивший к обязанностям, хочет проявить себя и уже завтра завоевать первый трофей. Думаю, что у этой команды нет слабых мест", - заявил Чеботарь.

При этом наставник клуба подчеркнул, что тактика на финал - баланс между обороной и атакой. 

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© Photo: Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
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"Нам надо выиграть, но чтобы это сделать, надо для начала не пропустить, поэтому будет баланс между атакой и обороной... На сегодняшний день футболисты не знают стартовый состав, но каждый, кто выйдет на поле, отдаст все силы. Родственники и родные на трибунах - главная мотивация для футболистов. У нас много игроков, кто никогда не выигрывал кубок, есть возрастные футболисты, для которых этот матч может быть последним шансом завоевать титул", - заявил Чеботарь.

Обладатель Кубка Молдовы, согласно регламенту, получает право представить Молдову в Лиге Европы. 

"Цель - попасть в еврокубки - поставлена в прошлом году. Шаг за шагом мы двигались к этой цели. В настоящее время это главный матч", - сообщил, в свою очередь, президент и игрок "Сфынтул Георге" Петру Ожог.

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В то же время Ожог признался, что годовой бюджет клуба - скромный даже для Молдовы, но долгов у команды нет.

"Надеемся, если мы попадем в Лигу Европы, он немного увеличится... Для игроков главным призом будет кубок, каждый футболист это понимает. Также мы надеемся на поддержку. Это важное мероприятие для нас, поэтому максимальное количество болельщиков приедут нас поддержать", - заключил футболист.

Капитан "Сфынтул Георге" Виталие Плэмэдялэ обратил внимание на тот факт, что все игроки максимально мотивированы.

"Для команды это первый шанс завоевать такой трофей. Уверен, что все игроки отдадут все силы на поле", - добавил футболист.

Кроме того, Плэмэдялэ сообщил, что уже был проанализирован последний матч против Шерифа (0:3), поэтому футболисты будут готовы к тому, чтобы не повторить ошибок той игры.

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