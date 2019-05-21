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Главный тренер Шерифа Зоран Зекич и футболист клуба Георге Антон

Зекич: "Шериф" будет стремиться к победе, ошибаться нельзя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Наставник "Шерифа" рассказал, что в команде перед финалом Кубка Молдовы есть сложности , связанные с состоянием здоровья футболистов.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Тираспольский "Шериф" должен играть в свой футбол и "смотреть на себя" в финале Кубка Молдовы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер команды Зоран Зекич.

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Финал Кубка Молдовы по футболу пройдет 22 мая на кишиневском стадионе "Зимбру". Трофей разыграют тираспольский "Шериф" и сурученский "Сфынтул Георге".

"Думаю, что Шериф будет стремиться к победе, и ошибаться нельзя. Верю, что соперник будет настроен", - сказал хорватский специалист.

При этом он подчеркнул, что перед финалом у команды много проблем. 

Главный тренер Сфынтул Георге Сергей Чеботарь, игрок и президент клуба Петру Ожог, капитан команды Виталий Плэмэдялэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Завтра все должны быть готовы. "Шериф" обязан играть лучше. Много игроков под вопросом. Есть микротравмы. Завтра хочу, чтобы играла та команда, которая готова на 100%", - добавил главный тренер.

Зекич был назначен главным тренером ФК "Шериф" 30 апреля 2019 стал. До этого он уже тренировал тираспольчан на протяжение 10 месяцев - с августа 2014 по май 2015 года. Вместе с клубом он уже выигрывал Кубок Молдовы.

По словам Зекича, он вернулся в "Шериф", потому что "чувствует в себе опыт, чтобы решить проблемы, которые раньше не мог решить". Он подчеркнул, что есть много, что следует сделать, куда стремиться.

"Есть вера в команду, вера в себя. Уважаю каждого соперника, но "Шериф" должен смотреть только на себя. Мы должны завтра играть - и все", - заключил хорват.

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В свою очередь, футболист "Шерифа" Георге Антон обратил внимание, что поединок предстоит особый.

"Каждый финал - важный матч для игроков, потому что стадион обычно полон, что мотивирует игроков... Думаю, что сильная сторона "Сфынтул Георге" - команда. У них есть опытные игроки, которые выступали за сборную, играли за рубежом", - пояснил Антон.

Футболист уверен, что мотивация для игроков, которые уже не раз побеждали - это сам трофей, чувство победы, удовольствие после матча, чемпионское настроение.

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