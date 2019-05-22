Избран новый президент Молдавской федерации футбола

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Новым руководителем Молдавской федерации футбола (МФФ) в среду избран Леонид Олейниченко.

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Выборы прошли в рамках чрезвычайного конгресса федерации после того, как в конце апреля Павел Чебану объявил о том, что покидает этот пост, который занимал с 1997 года.

"Леонид Олейниченко избран президентом Молдавской федерации футбола единогласным решением участников конгресса", - сообщили в МФФ.

Олейниченко до сих пор был исполнительным директором футбольной федерации.

Также члены конгресса решили, что Павел Чебану будет почетным председателем МФФ.

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