Финал Кубка Молдовы-2019: и, все-таки, "Шериф"

"Осы", вопреки героическим усилиям соперников из "Сфынтул Георге", в дополнительное время склонили чашу весов в свою пользу и завоевали трофей.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл сурученский "Сфынтул Георге" со счетом 1:0 в решающем матче за Кубок Молдовы.

Гол пришел лишь в начале первой дополнительной 15-минутки, его автором стал вышедший на замену Леандро Рибейро.

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию этой игры.

"Черно-желтым" был вручен новый трофей, чаша высотой 65 сантиметров и весом в 10 килограммов, которая была изготовлена к нынешнему розыгрышу по специальному заказу Молдавской федерации футбола (FMF) и официально представлена в перерыве финала..

"Шериф" добыл Кубок Молдовы в десятый раз, причем хорватский тренер Зоран Зекич приводил "ос" к победе в этом турнире и в 2015 году.

Тираспольский клуб - первый в истории молдавского футбола, которому удалось выйти в групповой этап Лиги Европы.

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