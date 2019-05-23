Албот вышел в полуфинал Geneva Open

Молдавский спортсмен свой четвертьфинальный поединок выиграл за два сета.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (45 место в рейтинге АТР) вышел в полуфинал турнира в Женеве, который проходит с 19 по 26 мая.

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В четверг Албот в двух сетах переиграл боснийца Дамира Джумхура (57 место в рейтинге АТР) – 6:3, 7:5. Поединок продолжался час 38 минут.

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Молдавский теннисист является пятым сеяным на турнире. В первом круге на Banque Eric Sturdza Geneva Open он справился с итальянцем Лоренцо Сонего - 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), а во втором был сильнее аргентинца Хуана Игнасио Лондеро – 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.

В полуфинале Албот сыграет в пятницу с чилийцем Николасом Харри (75 место в рейтинге АТР). До этого спортсмены не встречались друг с другом.

Призовой фонд турнира в Женеве превышает 586 тысяч евро. Победитель получит свыше 90 тысяч евро, финалист - около 49 тысяч, а полуфиналисты заработают почти по 27 тысяч евро.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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