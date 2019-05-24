Албот покинул Geneva Open на стадии полуфинала

Поединок с соперником-чилийцем продолжался час 17 минут и завершился не в пользу молдавского спортсмена.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (45 место в рейтинге АТР) уступил в пятницу чилийцу Николасу Харри (75 место в рейтинге АТР) в полуфинале турнира в Женеве, который проходит с 19 по 26 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

Матч продолжался час 17 минут и завершился двухсетовой победой Харри – 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира в Женеве превышает 586 тысяч евро. Победитель получит свыше 90 тысяч евро, финалист - около 49 тысяч, а полуфиналисты заработают почти по 27 тысяч евро. Выход в 1/2 финала также дает 90 баллов в зачет рейтинга АТР.

На следующей неделе Албот сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. В первом круге его соперником станет американец Теннис Сандгрин (87 строчка рейтинга АТР).

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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