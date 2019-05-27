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Молдавский теннисист Раду Албот

Раду Албот вышел во второй круг на Ролан Гаррос

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Чтобы обеспечить этот результат ему потребовалось почти 3 часа игрового времени.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (40 место в рейтинге АТР) выиграл у американца Теннис Сандгрин (100 строчка рейтинга АТР) в первом круге турнира Ролан Гаррос, который проходит с 20 мая по 9 июня.

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Поединок продолжался 2 часа 57 минут и завершился победой нашего земляка - 7:6 (7:3), 7:6 (7:1), 3:6, 6:1. 

До этого Албот и Сандгрин трижды играли между собой. Все три поединка завершились в пользу молдавского теннисиста.

Во втором круге победитель этой пары сыграет с выигравшим в противостоянии между канадцем Денисом Шаповаловым (24 место рейтинга АТР) и представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом (45 строчка рейтинга АТР).

Как играл Албот на турнирах Большого шлема

Впервые Албот прошел в основную сетку турнира из серии Большого шлема в 2014 году. Тогда он проиграл в первом круге US Open.

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На Ролан Гаррос молдавский спортсмен впервые пробился в основную сетку в 2016 году. В первом круге он проиграл французу Бенуа Паре.

В том же году Албот дошел до второго круга на Уимблдоне.

В 2017-м молдавский теннисист проиграл в первом круге Australian Open и Ролан Гаррос, дошел до второго круга Уимблдона и вышел в третий раунд US Open. 

Молдавский теннисист Раду Албот
© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира

А вот в 2018 году Албот на Ролан Гаррос провел два пятисетовых поединка, проиграв во втором раунде основной сетки бойснийцу Дамиру Джумхуру. А еще в прошлом году молдавский спортсмен дошел до третьего круга Уимблдона.

В 2019-м на первом турнире из серии Большого шлема Албот проиграл во втором круге.

Кстати, в парном разряде в 2015 году на Роланд Гаррос молдавский спортсмен дошел до четвертьфинала. Следующее столь же успешное достижение в паре на турнирах такого уровня Албот продемонстрировал лишь в 2018 году, когда дошел до полуфинала US Open.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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