Албот не вышел во второй круг парного разряда на Ролан Гаррос

Накал страстей и игра ноздря в ноздрю: парный поединок теннисистов продолжался более двух часов.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот и тунисский спортсмен Малик Джазири проиграли казаху Михаилу Кукушкину и бельгийцу Йорану Флигену в первом круге парного разряда турнира Ролан Гаррос, который проходит с 20 мая по 9 июня.

Поединок продолжался два часа две минуты и завершился поражением дуэта, который представлял наш соотечественник, со счетом 3:6, 6:3, 4:6.

Ранее молдавский спортсмен вышел во второй круг одиночного разряда турнира Ролан Гаррос, победив американца Тенниса Сандгрини.

Как играл Албот на турнирах Большого шлема

Впервые Албот прошел в основную сетку турнира из серии Большого шлема в 2014 году. Тогда он проиграл в первом круге US Open.

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На Ролан Гаррос молдавский спортсмен впервые пробился в основную сетку в 2016 году. В первом круге он проиграл французу Бенуа Паре.

В том же году Албот дошел до второго круга на Уимблдоне.

В 2017-м молдавский теннисист проиграл в первом круге Australian Open и Ролан Гаррос, дошел до второго круга Уимблдона и вышел в третий раунд US Open.

А вот в 2018 году Албот на Ролан Гаррос провел два пятисетовых поединка, проиграв во втором раунде основной сетки бойснийцу Дамиру Джумхуру. А еще в прошлом году молдавский спортсмен дошел до третьего круга Уимблдона.

В 2019-м на первом турнире из серии Большого шлема Албот проиграл во втором круге.

Кстати, в парном разряде в 2015 году на Роланд Гаррос молдавский спортсмен дошел до четвертьфинала. Следующее столь же успешное достижение в паре на турнирах такого уровня Албот продемонстрировал лишь в 2018 году, когда дошел до полуфинала US Open.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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