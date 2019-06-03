Молдавский тяжелоатлет выиграл серебро юниорского чемпионата мира

Всего Республику Молдова на соревнованиях в столице Фиджи представляют два тяжелоатлета.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 73 килограммов стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, который проходит 1-8 июня в столице Фиджи – Сува.

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В рывке спортсмен был первым, зафиксировав снаряд весом 147 килограммов, а в толчке показал третий результат – 173 килограмма. По сумме это позволило Робу выиграть серебро.

Чемпионом мира стал американец Клэренс Каммингс младший (337 килограммов), а бронза досталась Максаду Мередову из Туркменистана (312 килограммов).

Всего в состав сборной Молдовы на этом турнире вошли два тяжелоатлета. Кроме Марина Робу это Тудор Чобану.

Этот турнир входит в число соревнований, позволяющих квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

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