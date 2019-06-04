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Молдавские леи

Стал известен размер премий в Молдове за медали на Европейских играх

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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На этот раз правительство будет поощрять тех, кто попал в первую пятерку. Премии получат также тренеры, врачи и массажисты этих молдавских спортсменов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В правительстве Молдовы разработали проект о премиях спортсменам, тренерам, а также врачам и массажистам добившихся высоких результатов участников II Европейских игр, который пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

"Утвердить, согласно приложению, размеры премий за достижения на II Европейских играх 2019 года в Минск, Республика Беларусь по видам спорта: бокс, каноэ, велоспорт, дзюдо, борьба, самбо, стрельба и стрельба из лука и настольный теннис", - говорится в тексте проекта. 

Молдавский борец Виктор Чобану
© Photo: Facebook / Закрыть Federația de Lupte din Republica Moldova
Виктор Чобану принес Молдове золотую медаль чемпионата Европы по борьбе

Планируется денежно наградить молдавских спортсменов за попадание в первую пятерку. Так, за золотую медаль премия равна 220 тысячам леев (почти 12,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка), за серебро - 160 тысяч леев (8,8 тысячи долларов), за бронзу - 120 тысяч леев (6,6 тысячи долларов), за четвертое место - 50 тысяч леев (2,75 тысячи долларов), за пятую строчку - 30 тысяч леев (1,65 тысячи долларов).

В тексте законопроекта уточняется, что для тренеров сумма денежного вознаграждения "равна сумме премии спортсмена, а в случае подготовки спортсмена несколькими тренерами общая сумма их премии не должна превышать сумму премии спортсмена".

Врачи и массажисты получат по 10% от премии спортсмена. Если их было несколько, то общая сумма поделена на всех.

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Средства на выдачу премий предусмотрены в бюджете министерства образования, культуры и исследований на 2019 год.

В сборную страны на Европейские игры вошли 50 спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта.

Официальное представление команды и формы пройдет 14 июня.

Ранее президент Молдовы сообщал, что приедет 21 июня в Минск на открытие Европейских Олимпийских игр. 

Молдавская бегунья Лилия Фиськович
vk.com/Лилия Фиськович
Молдавская бегунья отобралась на Олимпиаду в Токио

Список молдавских спортсменов:

Андрей Альферин (пулевая стрельба), Сабина Артемчук (самбо), Денис Балаур (борьба), Василий Белоус (бокс), Игорь Бешляга (борьба), Виктория Болохан (самбо), Наталья Будяну (самбо), Николае Бунеску (бокс), Вадим Бунеску (дзюдо), Виорел Бурдужа (борьба), Виктор Карапчевский (бокс), Николай Чебан (борьба), Мариана Кердивара (борьба), Андрей Кирьяков (бокс), Александр Киртоакэ (борьба), Виктор Чобану (борьба), Эмилия Кырыку (борьба), Даниела Кочу (гребля на каноэ), Кристина Кравченко (бокс), Мариана Донос (самбо), Дорин Букша (бокс), Паулина Ешану (самбо), Дмитрий Галагоц (бокс), Арман Гарибян (велоспорт), Влада Гынга (бадминтон), Шамхан Жабраилов (борьба), Владислав Коротас (велоспорт), Юлия Леорда (борьба), Александра Мырка (стрельба из лука), Ион Наку (дзюдо), Анастасия Никита (борьба), Мария Олэрашу (гребля на каноэ), Дан Олару (стрельба из лука), Олег Нуца (гребля на каноэ), Илие Опря (гребля на каноэ), Серджиу Ослобану (самбо), Андрей Перпелица (боьба), Андрей Пуцунтика (настольный теннис), Кристиан Райляну (велоспорт), Вячеслав Руснак (велоспорт), Кристиан Савин (бадминтон), Виктор Стерпу (дзюдо), Денис Такий (самбо), Олег Тарновский (гребля на каноэ), Виктор Вакула (бокс), Денис Виеру (дзюдо), Андрей Врабий (велоспорт), Никон Заборощук (дзюдо), Андрей Затушевский (бокс), Алексей Заватин (бокс).

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