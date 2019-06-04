Сборная Молдовы начала путь на Мемориале Гранаткина с ничьей - видео

Поединок молдавской команды открыл турнир и прошел на знаменитом стадионе "Петровский", где долгое время играл "Зенит".

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Юношеские сборные Молдовы и Болгарии по футоболу (возраст до 19 лет) сыграли вничью в первом матче XXXI Мемориала Гранаткина, который стартовал 4 июня в Санкт-Петербурге.

Поединок этих команд в группе "А" стал первым на турнире и прошел на знаменитом стадионе "Петровский". Голов соперники не забили, завершив матч со счетом 0:0.

Официальная церемония открытия соревнований состоится вечером во вторник.

Следующий матч молдавские футболисты проведут 6 июня против сборной Индии, а 9 июня сыграют с Россией.

Всего на Мемориал Гранаткина приехали 12 команд.

Поединки за места с 1 по 12-е пройдут 11-14 июня.

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