Сборная Молдовы начала путь на Мемориале Гранаткина с ничьей - видео

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Юношеские сборные Молдовы и Болгарии по футоболу (возраст до 19 лет) сыграли вничью в первом матче XXXI Мемориала Гранаткина, который стартовал 4 июня в Санкт-Петербурге.
Поединок этих команд в группе "А" стал первым на турнире и прошел на знаменитом стадионе "Петровский". Голов соперники не забили, завершив матч со счетом 0:0.
Официальная церемония открытия соревнований состоится вечером во вторник.
Следующий матч молдавские футболисты проведут 6 июня против сборной Индии, а 9 июня сыграют с Россией.
Всего на Мемориал Гранаткина приехали 12 команд.
Поединки за места с 1 по 12-е пройдут 11-14 июня.
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