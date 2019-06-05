Первые медали Молдовы на молодежном ЧЕ по борьбе

В копилке молдавской команды появилась бронза, а еще один спортсмен поборется за золото ЧЕ.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Артем Деляну (вес до 55 килограммов) стал обладателем бронзы на молодежном чемпионате Европы, который проходит с 3 по 9 июня испанском городке Понтеведра.

В схватке за медаль отечественный спортсмен победил украинца Владислава Кузько (6:0).

А вот Михаил Петик (вес до 72 килограммов) сумел квалифицироваться в финал и сразится за титул чемпиона Европы с представителем Армении Малхасом Амояном. Этот поединок пройдет вечером 5 июня.

"Федерация борьбы в Республике Молдова высоко оценивает результаты, достигнутые борцами греко-римского стиля на чемпионате Европы среди молодежи", - говорится в сообщении профильной федерации.

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Также в среду выйдут на ковер представительницы женской борьбы из Молдовы. Мария Леорда (вес до 50 килограммов) в первой схватке сразится с гречанкой Афиной Гиагтзоглу, а Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) выйдет на ковер с чешской спортсменкой Василиной Трухмановой.

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