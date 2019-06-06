Михаил Петик выиграл серебро молодежного чемпионата Европы по борьбе

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Михаил Петик (вес до 72 килограммов) уступил представителю Армении Малхасу Амояну в финале и выиграл серебро молодежного чемпионата Европы, который проходит с 3 по 9 июня испанском городке Понтеведра.

Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово>>>

Представитель отечественной борьбы завершил главную схватку со счетом 0:8, но при этом показал лучший для себя результат на турнирах такого уровня.

Также накануне Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) уступила в полуфинале венгерской спортсменке Анне Хелле Сжель (1:10), но получила право сразиться за бронзу континентального первенства. Соперница Драгуцан определится в четверг в ходе утешительных схваток. Также 6 июня пройдут и поединки за награды в этой весовой категории у женщин.

В четверг на ковер выйдут Ирина Рынгач (вес до 62 килограммов) и Андрея Делеу (вес до 65 килограммов). Рынгач на старте предстоит сразиться со спортсменкой из Азербайджана Жалой Алиевой, а Делеу определит, кто пройдет дальше, сразившись с эстонкой Викторией Вессо.

Анастасия Никита выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе>>>

Ранее молдавский борец греко-римского стиля Артем Деляну (вес до 55 килограммов) стал обладателем бронзы. В схватке за медаль отечественный спортсмен победил украинца Владислава Кузько (6:0).

"Сборная борцов греко-римского стиля заняла 9 место командного рейтинга среди 35 стран-участниц молодежного чемпионата Европы. Поздравляем всех, кто внес вклад в это достижение", - заявили в молдавской федерации борьбы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK