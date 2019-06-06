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Стадион Петровский в Санкт-Петербурге

Сборная Молдовы добилась волевой победы на Мемориале Гранаткина - видео

© Sputnik / Евгений Одиноков
Спорт
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Молдавские футболисты сумели отыграться, выйти вперед и в меньшинстве удержать победу.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Юношеская сборная Молдовы по футболу (возраст до 19 лет) добилась волевой победы над командой Индии в своем втором матче XXXI Мемориала Гранаткина, который проходит с 4 июня в Санкт-Петербурге. 

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Поединок в группе "А" прошел на знаменитом стадионе "Петровский". Счет на 34-й минуте открыли индийские футболисты. Отличился нападающий Дану Рохит.

Перевернуть ход матча молдавские игроки смогли во втором тайме, когда забили два мяча в течение 4-х минут. На 54-й полузащитник Дан Пушкаш восстановил равновесие на табло, а на 58-й Михаил Чобан реализовал пенальти.

Несмотря на то, что молдавской команде пришлось заканчивать поединок в меньшинстве (на 78-й минуте был удален Александр Вакарчук), счет на табло не изменился, хотя голкипер был вынужден не раз спасать свои ворота.

В первом матче наша сборная сыграла вничью с Болгарией - 0:0.

Следующий поединок молдавские футболисты проведут 9 июня против команды России, которая в первой встрече разгромила индийцев – 3:0.

Всего на Мемориал Гранаткина приехали 12 команд.

Поединки за места с 1 по 12-е пройдут 11-14 июня.

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