Спиридон: мы обязаны побеждать Андорру, если мы настоящие футболисты

Только победа на поле, все остальное - никому ненужные оправдания - с таким настроением молдавские игроки выйдут на поле в игре с Андоррой.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Единственный приемлемый результат для сборной Молдовы в матче с Андоррой – победа. Об этом заявил в пятницу главный тренер национальной команды Александр Спиридон.

Сборная Молдовы в группе "Н" 8 июня примет на стадионе "Зимбру" сборную Андорры в рамках отбора на чемпионат Европы 2020. Матч начнется в 19.00.

"Не делаю прогнозы перед началом матча. Но мы обязаны побеждать Андорру. Мы оказались в такой ситуации, что сейчас думаем о том, чтобы сыграть достойно с Андоррой и Сан-Марино. Мы провели хороший анализ игр в Лиге наций и матчей с Францией и Турцией, надеюсь, что нас ожидает хороший матч. Но просто не будет, это боевая команда, которая сражается за каждый мяч. Очень много зависит от желания и нашей концентрации, но, надеемся и на небольшую удачу", - заявил Спиридон.

Специалист подчеркнул, что пока не решил, кто выйдет в стартовом составе, так как есть еще вечерняя тренировка.

Спиридон также подчеркнул, что проанализировал последние матчи Андорры с Исландией и Албанией. И выразил надежду, что и молдавская команда не просто добьется результата, а и покажет зрелищную игру.

"С Сан-Марино дома не было чего-то экстраординарного с нашей стороны. Мы просто порадовались трем очкам, а матч был тяжелым. Не думаю, что завтра будет просто. К сожалению, мы пришли к тому моменту, что можем сравнивать себя с Андоррой", - посетовал Спиридон.

Также главный тренер добавил, что после смены руководства федерации футбола ни с кем не обсуждал свою судьбу.

При этом он подчеркнул, что не будет легко сдаваться.

"Проанализировал и поединки с Францией и Турцией, которые были намного лучше нас. Но все забитые ими голы пришли после наших ошибок, а не после красивых комбинаций… Надеюсь, завтра мы не наделаем глупостей и не допустим детских ошибок", - сказал Спиридон.

По мнению наставника национальной сборной, "завтра – тот самый момент, когда Молдова может победить, и футболисты должны сделать для этого все возможное, чтобы порадовать зрителей".

"Все остальное, что я мог бы сказать, станет моим алиби и алиби игроков национальной команды. У нас нет других вариантов, кроме как выйти, объединившись, сделать все, о чем мы говорили на техническом заседании, в течение семи дней тренировок и показать, что мы – футболисты", - заключил Спиридон.

Сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

На данный момент молдавские футболисты провели в группе "Н" два матча и потерпели в обоих поражения - 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

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