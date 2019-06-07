Армаш: мне будет стыдно, если Молдова не выиграет у Андорры

Молдавский защитник заявил, что игроки должны быть очень внимательны в матче с андоррцами, и кроме победы для Молдовы никакой результат не будет считаться приемлемым.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Все футболисты молдавской команды настроены только на победу в домашней игре с Андоррой. Об этом заявил в пятницу на предматчевой пресс-конференции защитник национальной команды Игорь Армаш.

Сборная Молдовы в группе "Н" 8 июня примет на стадионе "Зимбру" сборную Андорры в рамках отбора на чемпионат Европы 2020. Матч начнется в 19.00.

"Для меня лично будет стыдно, не обыграть Андорру на своем поле. Каждый из вызванных игроков очень ждет этот матч. Поверьте, каждый из нас как никто другой хочет выиграть этот поединок. Потому что победа даст нам уверенность перед будущими встречами, и мы должны сделать все возможное, чтобы выйти с высоко поднятой головой, чтобы нам не было стыдно перед нашими болельщиками", - заявил Армаш.

Также футболист отметил, что у него была хорошая неделя интенсивных и интересных тренировок, поэтому он надеется показать хорошую работу.

Кроме того, Армаш обратил внимание на организованную игру андоррцев.

"У них очень хорошая и организованная оборона. Они ждут своих шансов на контратаках или стандартных положениях. Мы должны быть очень внимательны. У нас было много видео занятий, где мы проанализировали соперника. Если мы будем слушать тренера, должны показать хороший результат", - заключил Армаш.

Сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

На данный момент молдавские футболисты провели в группе "Н" два матча и потерпели в обоих поражения - 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK