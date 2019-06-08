22:44 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Ballon de foot

Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020

© Fotolia / Vividz Foto
Спорт
Получить короткую ссылку
217 0 0

Матч завершился уверенной победой молдавской сборной команды, в конце матча на электронных табло счет был 1:0.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Сборная Молдовы в субботу выиграла у команды Андорры в третьем матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2020.

Поединок прошел на столичном стадионе "Зимбру" и завершился со счетом 1:0. Поединок обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

До сих пор сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

В первых двух матчах группы "Н" сборная Молдовы потерпела два поражения - 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

Следующий поединок подопечные Александра Спиридона проведут 11 июня на выезде против Албании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Армаш: мне будет стыдно, если Молдова не выиграет у Андорры
Спиридон: мы обязаны побеждать Андорру, если мы настоящие футболисты
Теги:
счет, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться