Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020

Матч завершился уверенной победой молдавской сборной команды, в конце матча на электронных табло счет был 1:0.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Сборная Молдовы в субботу выиграла у команды Андорры в третьем матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2020.

Поединок прошел на столичном стадионе "Зимбру" и завершился со счетом 1:0. Поединок обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

До сих пор сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

В первых двух матчах группы "Н" сборная Молдовы потерпела два поражения - 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

Следующий поединок подопечные Александра Спиридона проведут 11 июня на выезде против Албании.

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