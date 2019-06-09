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Пьедестал почета на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Россыпь наград: молдавские борцы триумфально выступают на молодежном ЧЕ

© Photo: Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
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Всего молдавские спортсмены завоевали на данный момент семь наград - золото, три серебра и три бронзы.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Четыре награды завоевали борцы-вольники в предпоследний день молодежного чемпионата Европы, который проходит с 3 по 9 июня испанском городке Понтеведра. 

Чемпионат по борьбе. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Молдавский борец выиграл бронзу ЧЕ, второй спортсмен борется за победу

Василе Диакон в весовой категории до 70 килограммов в финале одолел россиянина Магомеда Абдулкадырова (9:7) и выиграл золото континентального первенства.

Раду Лефтер (вес до 97 килограммов) в поединке за золото уступил турку Фейзуллаху Актюрку (0:12) и стал обладателем серебра.

Также в этот день копилка молдавской команды пополнилась двумя третьими местами. Николай Грахмез (вес до 65 килограммов) выиграл в схватке за бронзу у француза Марвана-Ахмеда Йезза (11:1), а Нику Катавейка (вес до 57 килограммов) оказался сильнее грека Иоанниса Мартидиса (7:1).

"Федерация борьбы Республики Молдова глубоко признательна за усилия, приложенные нашими спортсменами и тренерами, чтобы достичь такого результата", - говорится в сообщении федерации.

Всего отечественные спортсмены завоевали на данный момент семь наград. Ранее Ирина Рынгач (вес до 62 килограммов) стала вице-чемпионкой Европы. Серебро также выиграл молдавский борец греко-римского стиля Михаил Петик (вес до 72 килограммов). А еще одну бронзу в копилку нашей команды принес греко-римлянин Артем Деляну (вес до 55 килограммов).

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