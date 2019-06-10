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Молдавские борцы-вольники стали вторыми в командном зачете на молодежном чемпионате Европы

Историческое достижение: борцы-вольники стали вторыми в командном зачете ЧЕ

© Photo: Facebook / Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
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Всего на турнире молдавские борцы вольного, греко-римского стиля и спортсменки завоевали восемь наград.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Молдавские борцы-вольники в командном зачете уступили только сборной России на молодежном чемпионате Европы, который проходил с 3 по 9 июня испанском городке Понтеведра.

"С пятью медалями в активе и двумя пятыми местами сборная Республики Молдова по вольной борьбе реализовала историческое достижение, заняв второе место в командном зачете", - заявили в федерации борьбы Молдовы.

В воскресенье копилка наград отечественной команды пополнилась бронзой Валентина Борзина (вес до 74 килограммов), который в схватке за медаль победил испанца Алекса-Переза Чимарра (6:1). 

Пьедестал почета на молодежном чемпионате Европы по борьбе
© Photo: Federația de Lupte din Republica Moldova
Россыпь наград: молдавские борцы триумфально выступают на молодежном ЧЕ

В субботу борцы-вольники завоевали четыре награды. Василе Диакон в весовой категории до 70 килограммов в финале одолел россиянина Магомеда Абдулкадырова (9:7) и выиграл золото континентального первенства. Раду Лефтер (вес до 97 килограммов) в поединке за золото уступил турку Фейзуллаху Актюрку (0:12) и стал обладателем серебра.

Также в этот день копилка молдавской команды пополнилась двумя третьими местами. Николай Грахмез (вес до 65 килограммов) выиграл в схватке за бронзу у француза Марвана-Ахмеда Йезза (11:1), а Нику Катавейка (вес до 57 килограммов) оказался сильнее грека Иоанниса Мартидиса (7:1).

Всего отечественные спортсмены завоевали восемь наград. Ранее Ирина Рынгач (вес до 62 килограммов) стала вице-чемпионкой Европы. Серебро также выиграл молдавский борец греко-римского стиля Михаил Петик (вес до 72 килограммов). А еще одну бронзу в копилку нашей команды принес греко-римлянин Артем Деляну (вес до 55 килограммов).

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