Сборная Молдовы уступила команде Албании в квалификации Евро-2020

В ворота молдавской команды соперник отправил два безответных мяча.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу со счетом 0:2 проиграла на выезде команде Албании в матче квалификации на чемпионат Европы 2020.

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Поединок прошел во вторник вечером в Эльбасане. Первый гол забил на 66-й минуте вышедший на замену всего за 9 минут до этого форвард хозяев Соколь Чикалеши. А окончательную точку в этой встрече поставил на 93-й минуте албанский полузащитник Юльбер Рамадани.

"Без поражений не бывает побед. Только вперед, Молдова", - такие слова написал после матча лидер молдавского тенниса Раду Албот, который в предыдущей игре поддерживал сборную на стадионе "Зимбру".

Подопечные Александра Спиридона занимают промежуточную пятую строчку в группе "Н", опережая лишь Андорру, которую 8 июня одолели в Кишиневе. Это единственный матч, когда молдавская команда набрала очки.

В первых двух поединках сборная Молдовы потерпела два поражения - 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

Французы, турки и исландцы после четырех матчей набрали по 9 баллов, а в активе албанцев – 6 очков.

Следующий поединок подопечные Александра Спиридона проведут 7 сентября в гостях против Исландии, а 10 сентября примут дома Турцию.

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