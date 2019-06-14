Молдавские борцы готовятся к Европейским играм в Минске

Из 50 спортсменов, которые отправятся на Европейские игры, 12 борцов будут представлять нашу страну.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Сборная Молдовы по вольной борьбе вернулась с тренировочного сбора, который прошел в Минске и стал этапом подготовки к Европейским играм.

"В настоящее время сборная по женской борьбе находится в Минске. Туда же для подготовки к Европейским играм вылетели 13 июня и борцы греко-римского стиля", - сообщили в молдавской профильной федерации.

Какие премии готовят попавшим в топ-5

В правительстве Молдовы ранее разработали проект о премиях спортсменам, тренерам, а также врачам и массажистам добившихся высоких результатов участников II Европейских игр, который пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

"Утвердить, согласно приложению, размеры премий за достижения на II Европейских играх 2019 года в Минск, Республика Беларусь по видам спорта: бокс, каноэ, велоспорт, дзюдо, борьба, самбо, стрельба и стрельба из лука и настольный теннис", - говорится в тексте проекта.

Планируется денежно наградить молдавских спортсменов за попадание в первую пятерку. Так, за золотую медаль премия равна 220 тысячам леев (почти 12,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка), за серебро - 160 тысяч леев (8,8 тысячи долларов), за бронзу - 120 тысяч леев (6,6 тысячи долларов), за четвертое место - 50 тысяч леев (2,75 тысячи долларов), за пятую строчку - 30 тысяч леев (1,65 тысячи долларов).

Для тренеров сумма денежного вознаграждения "равна сумме премии спортсмена, а в случае подготовки спортсмена несколькими тренерами общая сумма их премии не должна превышать сумму премии спортсмена".

Врачи и массажисты получат по 10% от премии спортсмена. Если их было несколько, то общая сумма поделена на всех.

Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово>>>

Средства на выдачу премий предусмотрены в бюджете министерства образования, культуры и исследований на 2019 год.

В сборную страны на Европейские игры вошли 50 спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта.

Официальное представление команды и формы пройдет 14 июня.

Ранее президент Молдовы сообщал, что приедет 21 июня в Минск на открытие Европейских Олимпийских игр.

Список молдавских спортсменов:

Андрей Альферин (пулевая стрельба), Сабина Артемчук (самбо), Денис Балаур (борьба), Василий Белоус (бокс), Игорь Бешляга (борьба), Виктория Болохан (самбо), Наталья Будяну (самбо), Николае Бунеску (бокс), Вадим Бунеску (дзюдо), Виорел Бурдужа (борьба), Виктор Карапчевский (бокс), Николай Чебан (борьба), Мариана Кердивара (борьба), Андрей Кирьяков (бокс), Александр Киртоакэ (борьба), Виктор Чобану (борьба), Эмилия Кырыку (борьба), Даниела Кочу (гребля на каноэ), Кристина Кравченко (бокс), Мариана Донос (самбо), Дорин Букша (бокс), Паулина Ешану (самбо), Дмитрий Галагоц (бокс), Арман Гарибян (велоспорт), Влада Гынга (бадминтон), Шамхан Жабраилов (борьба), Владислав Коротас (велоспорт), Юлия Леорда (борьба), Александра Мырка (стрельба из лука), Ион Наку (дзюдо), Анастасия Никита (борьба), Мария Олэрашу (гребля на каноэ), Дан Олару (стрельба из лука), Олег Нуца (гребля на каноэ), Илие Опря (гребля на каноэ), Серджиу Ослобану (самбо), Андрей Перпелица (боьба), Андрей Пуцунтика (настольный теннис), Кристиан Райляну (велоспорт), Вячеслав Руснак (велоспорт), Кристиан Савин (бадминтон), Виктор Стерпу (дзюдо), Денис Такий (самбо), Олег Тарновский (гребля на каноэ), Виктор Вакула (бокс), Денис Виеру (дзюдо), Андрей Врабий (велоспорт), Никон Заборощук (дзюдо), Андрей Затушевский (бокс), Алексей Заватин (бокс).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK