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Молдавский футболист Олег Рябчук

СМИ: Рябчук может подойти московскому "Спартаку" - фото, видео

© AP Photo / Roveliu Buga
Спорт
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Петербургское издание отмечает, что выступающий в Португалии уроженец Кишинева – серьезное оружие при создании численного перевеса в атаке на чужой половине.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Защитник сборной Молдовы и ФК "Порту" Олег Рябчук мог бы усилить московский "Спартак", пишет издание "Спорт день за днем".

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© Fotolia / Vividz Foto
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Уроженец Кишинева, выросший в Португалии, выступает за вторую команду "Порту" во втором португальском дивизионе. Его трансферная стоимость, по данным источника, составляет 550 тысяч евро.

"Рябчук – техничный латераль, который подойдет клубам с атакующей философией. У него крейсерская для бровочника скорость, быстрая работа с мячом, богатый арсенал технических навыков, а также мощный дальний удар", - пишет издание.

Отмечается, что в атаке молодой футболист хорошо смещается с фланга, раскидывая мячи по всей штрафной соперника, либо, выходя на удобную позицию, бьет сам. Рябчук – серьезное оружие при создании численного перевеса в атаке на чужой половине.

"Словом, это, однозначно, футболист со спартаковским мышлением, который в случае чего может заменить Дмитрия Комбарова или Айртона на левой бровке. Единственный вопрос – в оборонительной работе. Для нашей лиги Рябчук нуждается в большем количестве отборов", - пишет петербургское издание. 

За сборную Молдовы в текущем цикле квалификации Евро-2020 Рябчук провел три матча, но не отметился результативными действиями.

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций

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