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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (93)
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В сезоне 2019/2020 нашу страну в европейских клубных турнирах представляют "Шериф", "Милсами", "Сперанца" и "Петрокуб".

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020. 

Чемпион страны тираспольский "Шериф" в первом отборочном раунде главного футбольного клубного турнира встретится с грузинским "Сабуртало".

Ballon de foot
© Fotolia / Vividz Foto
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Начнет свой путь на турнире "Шериф" домашним матчем (9/10 июля). А ответная встреча пройдет 16/17 июля.

А вот три молдавских клуба, попавших в Лигу Европы, свои матчи первого квалификационного раунда проведут в гостях.

Оргеевский "Милсами" сразится с бухаресткой "Стяуа", ниспоренская "Сперанца" – с азербайджанским "Нефтчи", а хынчештский "Петрокуб" – с "АЕК" из Ларнаки.

Стартовые игры первого отборочного раунда состоятся 11 июля, а ответные матчи запланированы на 18 июля.

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Тема:
Будни молдавского футбола (93)

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