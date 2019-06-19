Кадеты, на старт: у Молдовы появилась первая медаль на ЧЕ по борьбе

Александрин Гуцу завоевал как минимум серебрянную награду, но сразится за титул чемпиона Европы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Александрин Гуцу в весовой категории до 71 кг сразится с грузинским борцом Датой Чхаидзе за золото чемпионата Европы по борьбе среди кадетов, который проходит с 17 по 23 июня в итальянской Фаэнце.

Гуцу очень уверенно шел по турнирной сетке до финальной схватки. В квалификации он победил грека Ангелоса Какаранцаса (8:0), затем одолел немца Александра Зентграфа (8:0), в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Степана Стародубцева (6:1), а в полуфинале безоговорочно выиграл у азербайджанца Аллахверди Алиева (9:0).

Финальный поединок состоится в среду вечером.

В среду выйдут на ковер также три молдавских спортсменки. Михаела Самоил (вес до 49 килограммов) в стартовой схватке встретится с украинкой Марией Томыщ, Эмилия Кречун (вес до 57 килограммов) выйдет на ковер против представительницы Австрии Магдалены Хайбнер, а Даниела Сырбу (вес до 65 килограммов) сразится с латвийской спортсменкой Ариной Харитоновой.

До этого ближе всех к пьедесталу почета подобрался молдавский борец греко-римского стиля Габриель Лупашко (вес до 80 килограммов). Он проиграл в поединке за бронзу шведу Александру-Микаэлю Юханссону – 7:9.

Алексей Хахловски (вес до 65 килограммов) уступил в квалификации спортсмену из Армении Арману Хачикяну – 0:4, а Ростислав Коваль (вес до 92 килограммов) проиграл в 1/8 финала венгру Ласло-Ксабе Варсаньи – 0:8.

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