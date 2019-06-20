Александрин Гуцу стал чемпионом Европы по борьбе среди кадетов

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Александрин Гуцу в весовой категории до 71 кг завоевал титул чемпиона Европы среди кадетов на турнире, который проходит с 17 по 23 июня в итальянской Фаэнце.

Гуцу очень уверенно шел по турнирной сетке до финальной схватки. В квалификации он победил грека Ангелоса Какаранцаса (8:0), затем одолел немца Александра Зентграфа (8:0), в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Степана Стародубцева (6:1), а в полуфинале безоговорочно выиграл у азербайджанца Аллахверди Алиева (9:0).

В финале отечественный спортсмен одолел грузина Дату Чхаидзе (4:2).

До этого ближе всех к пьедесталу почета подобрался молдавский борец греко-римского стиля Габриель Лупашко (вес до 80 килограммов). Он проиграл в поединке за бронзу шведу Александру-Микаэлю Юханссону – 7:9.

Алексей Хахловски (вес до 65 килограммов) уступил в квалификации спортсмену из Армении Арману Хачикяну – 0:4, а Ростислав Коваль (вес до 92 килограммов) проиграл в 1/8 финала венгру Ласло-Ксабе Варсаньи – 0:8.

Михаела Самоил (вес до 49 килограммов) в стартовой схватке уступила украинке Марии Томыщ, Эмилия Кречун (вес до 57 килограммов) и Даниела Сырбу (вес до 65 килограммов) проиграли в четвертьфиналах, но получили право сразиться за бронзу через утешительные схватки. Кречун встретится в четверг с Биргуль Солтановой из Азербайджана, а Сырбу – с румынкой Амалией-Аличе Андреей.

В весе до 61 килограмма с квалификации начнет свою борьбу на континентальном первенстве Татьяна Делеу. Ее соперница – норвежка Виктория-Мириам Еверби.

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