11:24 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
Турнир по борьбе. Архивное фото

Александрин Гуцу стал чемпионом Европы по борьбе среди кадетов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0

В финале отечественный спортсмен одержал верх над грузинским борцом Датой Чхаидзе.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Александрин Гуцу в весовой категории до 71 кг завоевал титул чемпиона Европы среди кадетов на турнире, который проходит с 17 по 23 июня в итальянской Фаэнце. 

Молдавский борец Виктор Чобану
© Photo: Facebook / Закрыть Federația de Lupte din Republica Moldova
С надеждой на медали: подготовка борцов к Европейским играм проходит в Беларуси

Гуцу очень уверенно шел по турнирной сетке до финальной схватки. В квалификации он победил грека Ангелоса Какаранцаса (8:0), затем одолел немца Александра Зентграфа (8:0), в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Степана Стародубцева (6:1), а в полуфинале безоговорочно выиграл у азербайджанца Аллахверди Алиева (9:0).

В финале отечественный спортсмен одолел грузина Дату Чхаидзе (4:2).

До этого ближе всех к пьедесталу почета подобрался молдавский борец греко-римского стиля Габриель Лупашко (вес до 80 килограммов). Он проиграл в поединке за бронзу шведу Александру-Микаэлю Юханссону – 7:9. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово

Алексей Хахловски (вес до 65 килограммов) уступил в квалификации спортсмену из Армении Арману Хачикяну – 0:4, а Ростислав Коваль (вес до 92 килограммов) проиграл в 1/8 финала венгру Ласло-Ксабе Варсаньи – 0:8.

Михаела Самоил (вес до 49 килограммов) в стартовой схватке уступила украинке Марии Томыщ, Эмилия Кречун (вес до 57 килограммов) и Даниела Сырбу (вес до 65 килограммов) проиграли в четвертьфиналах, но получили право сразиться за бронзу через утешительные схватки. Кречун встретится в четверг с Биргуль Солтановой из Азербайджана, а Сырбу – с румынкой Амалией-Аличе Андреей.

В весе до 61 килограмма с квалификации начнет свою борьбу на континентальном первенстве Татьяна Делеу. Ее соперница – норвежка Виктория-Мириам Еверби.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Виктор Чобану принес Молдове золотую медаль чемпионата Европы по борьбе
Спортсмены из Молдовы — среди лучших на Чемпионате Европы Voievod 2019
Историческое достижение: борцы-вольники стали вторыми в командном зачете ЧЕ
Теги:
чемпионат Европы, Европа, спорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться