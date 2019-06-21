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Даниела Сырбу – без медали, Татьяна Делеу постарается дотянуться до бронзы

© Sputnik /
Спорт
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На данный момент в копилке молдавской команды на ЧЕ по борьбе среди кадетов одно золото.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Спортсменка из Молдовы Даниела Сырбу (вес до 65 килограммов) уступила в схватке за бронзу представительнице Польши Зофии Половчик на чемпионате Европы по борьбе среди кадетов, который проходит с 17 по 23 июня в итальянской Фаэнце. 

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© Photo: Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
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Сырбу проиграла в четвертьфинале, но получила право через утешительные схватки побороться за бронзу, победив румынку Амалию Рэтунзяну (2:0), однако в поединке за третью ступень пьедестала почета наша спортсменка уступила – 0:4.

Эмилия Кречун (вес до 57 килограммов) проиграла в первой же утешительной схватке и не смогла побороться за награду.

А вот Татьяна Делеу (вес до 61 килограмма) в пятницу попробует добраться до медали. Правда, для этого ей надо победить в трех поединках, два из которых – за право бороться за третье место. Первой соперницей Делеу станет болгарская спортсменка Софи Стефанова-Тенева. В случае успеха Делеу встретится с итальянкой Авророй Руссо. Победительница этой схватки сразится за бронзу с турчанкой Дерией Нур Карадуман.

На данный момент в копилке Молдовы всего одна медаль. Молдавский борец греко-римского стиля Александрин Гуцу в весовой категории до 71 кг завоевал титул чемпиона Европы, победив грузина Дату Чхаидзе (4:2).

До этого ближе всех к пьедесталу почета подобрался молдавский борец греко-римского стиля Габриель Лупашко (вес до 80 килограммов). Он проиграл в поединке за бронзу шведу Александру-Микаэлю Юханссону – 7:9.

Алексей Хахловски (вес до 65 килограммов) уступил в квалификации спортсмену из Армении Арману Хачикяну – 0:4, а Ростислав Коваль (вес до 92 килограммов) проиграл в 1/8 финала венгру Ласло-Ксабе Варсаньи – 0:8.

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Теги:
медали, спорт


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