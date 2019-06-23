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Молдавские борцы, иллюстративное фото

Молдова выиграла бронзовую медаль на Европейских играх в Минске

© Photo : Vladimir Astapcovici
Спорт
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Самбист Денис Таки боролся в весовой категории более 100 кг. 

КИШИНЕВ, 23 ИЮН- Sputnik. Молдавский борец Денис Такий завоевал бронзовую медаль на Европейских играх в Минске.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов.

Денис Таки боролся в весовой категории более 100 кг. 

Молдова на вторых Европейских играх
© Sputnik / Moldova
Молдова на вторых Европейских играх

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