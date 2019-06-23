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Паулина Ешану

Спортсменка из Молдовы завоевала бронзовую медаль Европейских игр по самбо

© Photo: Facebook / Esanu Paulina
Спорт
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Это вторая бронза молдавских самбистов на международных соревнованиях в Минске.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Молдавская самбистка Паулина Ешану стала обладательницей бронзовой медали на II Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии Минске.

В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг спортсменка из Молдовы одержала победу над именитой соперницей, призером национальных и международных соревнований Марией Буек из Украины.

Это вторая бронза, завоеванная самбистами из Молдовы на Европейских играх в Минске. Еще одну бронзовую медаль завоевал молдавский борец Денис Такий.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов.

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Теги:
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