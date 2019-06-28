Анастасия Никита выиграла бронзу Европейских игр

По числу наград молдавская команда улучшила свой результат, показанный на первых Европейских играх, когда в копилке нашей команды было одно серебро и две бронзы.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Спортсменка из Молдовы Анастасия Никита выиграла бронзовую медаль в женской борьбе (вес до 57 килограммов) на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В пятницу вечером Никита уверенно победила спортсменку из Норвегии Грейс Буллен - 11:4.

Медаль Анастасии стала четвертой в командной копилке и первой, завоеванной отечественными борцами на этом турнире.

До сих пор в копилке молдавской команды было три награды - серебро и две бронзы самбистов.

Лучшего результата добилась Сабина Артемчук (вес до 60 килограммов), которая сражалась за титул чемпионки, но уступила в финале белоруске Вере Гореликовой (0:1), завоевав первое серебро молдавских спортсменов на этих Играх.

Дебютную для команды награду в первый же день соревнований завоевал Денис Таки (вес до 100 килограммов). В схватке за награду он оказался сильнее украинца Андрея Болобана.

C украинской спортсменкой оспаривала бронзу и Паулина Ешану (вес до 52 килограммов). В итоге по техническим очкам молдавская самбистка выиграла у Марии Буек.

Таким образом, по числу наград молдавская команда улучшила свой результат, показанный на первых Европейских играх, когда в копилке нашей команды было одно серебро и две бронзы.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов.

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