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Молдавский борец Виктор Чобану

Молдавский борец Виктор Чобану выиграл бронзу Европейских игр

© Photo: Facebook / Закрыть Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
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Награда Чобану стала пятой в общей копилке молдавской команды и второй, завоеванной молдавскими борцами на Европейских играх.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Виктор Чобану в весе до 60 килограммов стал обладателем бронзовой награды Европейских игр, которые проходят с 21 по 30 июня в Минске. 

II Европейские игры. Вольная борьба
© Sputnik / Алексей Филиппов
Андрей Перпелица уступил бронзу Европейских игр россиянину Ахмеду Чакаеву

В схватке за медаль отечественный борец был сильнее представителя Украины Жоры Абовяна - 3:1.

Награда Чобану, который в этом году выиграл титул чемпиона Европы, стала пятой в общей копилке молдавской команды и второй, завоеванной молдавскими борцами на Европейских играх.

В пятницу Анастасия Никита выиграла бронзовую медаль в женской борьбе (вес до 57 килограммов), победив норвежку Грейс Буллен - 11:4.

А еще три награды Молдове на этом турнире принесли самбисты. Лучшего результата добилась Сабина Артемчук (вес до 60 килограммов), которая сражалась за титул чемпионки, но уступила в финале белоруске Вере Гореликовой (0:1), завоевав первое серебро молдавских спортсменов на этих Играх. 

© Sputnik / Tolochko Victor
Европейские игры в Минске - главные кадры стартовых дней и медали Молдовы
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Дебютную для команды награду в первый же день соревнований завоевал Денис Таки (вес до 100 килограммов). В схватке за награду он оказался сильнее украинца Андрея Болобана. 

C украинской спортсменкой оспаривала бронзу и Паулина Ешану (вес до 52 килограммов). В итоге по техническим очкам молдавская самбистка выиграла у Марии Буек.

Таким образом, по числу наград молдавская команда улучшила свой результат, показанный на первых Европейских играх, когда в копилке нашей команды было одно серебро и две бронзы.

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