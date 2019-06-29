21:15 29 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Молдавский борец греко-римского стиля Игорь Бешляга на Европейских играх

Игорь Бешляга уступил медаль Европейских игр Тамашу Лёринцу

© Photo: Olympic Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
45 0 0

Сборная Молдовы завершила Европейские игры в Минске с пятью наградами, улучшив свое достижение четырехлетней давности.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Игорь Бешляга (вес до 77 килограммов) в субботу уступил в поединке за третье место Европейских игр, которые проходят с 21 по 30 июня в Минске.

II Европейские игры. Вольная борьба
© Sputnik / Алексей Филиппов
Андрей Перпелица уступил бронзу Европейских игр россиянину Ахмеду Чакаеву

Бешляга был последним спортсменом в молдавской команде, который имел возможность завоевать медаль, но в итоге он проиграл бронзу венгру Тамашу Лёринцу - 1:5.

Также в субботу другой молдавский борец греко-римского стиля Виктор Чобану (вес до 60 килограммов) сумел подняться на третью ступень пьедестала почета. В схватке за медаль отечественный борец был сильнее представителя Украины Жоры Абовяна - 3:1.

Награда Чобану, который в этом году выиграл титул чемпиона Европы, стала пятой в общей копилке молдавской команды и второй, завоеванной молдавскими борцами на Европейских играх.

В пятницу Анастасия Никита выиграла бронзовую медаль в женской борьбе (вес до 57 килограммов), победив норвежку Грейс Буллен - 11:4.

А еще три награды Молдове на этом турнире принесли самбисты. Лучшего результата добилась Сабина Артемчук (вес до 60 килограммов), которая сражалась за титул чемпионки, но уступила в финале белоруске Вере Гореликовой (0:1), завоевав единственное серебро молдавских спортсменов на этих Играх. 

© Sputnik / Tolochko Victor
Европейские игры в Минске - главные кадры стартовых дней и медали Молдовы
16

Дебютную для команды награду в первый же день соревнований завоевал Денис Таки (вес до 100 килограммов). В схватке за награду он оказался сильнее украинца Андрея Болобана. 

C украинской спортсменкой оспаривала бронзу и Паулина Ешану (вес до 52 килограммов). В итоге по техническим очкам молдавская самбистка выиграла у Марии Буек.

Таким образом, по числу наград молдавская команда улучшила свой результат, показанный на первых Европейских играх, когда в копилке нашей команды было одно серебро и две бронзы, завоеванные усилиями борцов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Надежды Молдовы на Европейских играх
Молдова выиграла бронзовую медаль на Европейских играх в Минске
Спортсменка из Молдовы завоевала бронзовую медаль Европейских игр по самбо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
Путин назвал встречу с президентом США на G20 хорошей и прагматичной
Самые зеленые города Молдовы
Дышать легко: топ зеленых городов Молдовы

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться