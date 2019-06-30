Раду Гынсарь - в самарских "Крыльях Советов" - фото

Гынсарь уже прошел медосмотр и принял участие в тренировке российского футбольного клуба.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Молдовы Раду Гынсарь присоединился к самарской футбольной команде "Крылья Советов", которая будет выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

"К самарской команде присоединились два новых игрока атакующего плана - молдавский игрок Раду Гынсарь и нападающий Деян Радоньич. Оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке нашей команды", - говорится в сообщении.

Гынсарь является воспитанником кишиневской "Академии". За этот клуб футболист выступал четыре сезона - с 2008 по 2013 годы. В начале 2012-го Раду и молдавский защитник Максим Потырнике были на просмотре в английском "Борнмуте", выступавшем тогда в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, но закрепиться не смогли.

В начале 2013 года Гынсарь перешел в столичный "Зимбру", где выиграл первый за 7 лет трофей для команды — Кубок Молдовы (в 2014 году).

Перед началом сезона 2014/15 футболист подписал контракт с тираспольским "Шерифом", за который выступал до 2017 года, дважды выиграв чемпионат Молдовы (2015/16 , 2016/17), а также по разу Кубок (2014/15) и Суперкубок страны (2015).

Зимой 2017 года Гынсарь в составе "Шерифа" провел контрольный матч против "Крыльев Советов". Тогда тираспольчане выиграли со счетом 2:0.

В 2017 году Гынсарь перешел в израильский "Хапоэль", с которым отказался подписывать новый контракт этим летом.

За сборную Молдовы футболист выступает с мая 2012 года. С тех пор он вышел в футболке национальной команды в 28 матчах, в которых забил шесть голов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гынсаря на футбольном рынке составляет 500 тысяч евро.

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