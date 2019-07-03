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Самбист Денис Такий - бронзовый призер вторых Европейских игр

Молдавские спортсмены все же получат премии за достижения на Европейских играх

© Sputnik / Tolochko Victor
Спорт
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Молдавский кабмин должен в ближайшее время утвердить проект о денежных вознаграждениях для вошедших в топ-5.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. В ближайшее время правительство утвердит размер премий для спортсменов, вошедших в первую пятерку на Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня в Минске.

Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей в среду поздравила членов молдавской команды и их с тренеров с показанным результатом.

"В ближайшее время будет принято решение правительства о размере премий за достижения на Вторых Европейских играх", - говорится в сообщении министерства. 

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
© Sputnik / Владимир Астапкович
Почему пять медалей Европейских игр для Молдовы – успех, а не провал

Спортсмены сборной Молдовы завоевали пять медалей на вторых Европейских играх. В активе команды одно серебро и четыре бронзы. В общем зачете это позволило Молдове занять 36-ое место из 50 участвовавших в турнире сборных. Всего награды завоевывали спортсмены 43 стран. 

Уже в стартовые дни отличились самбисты, которые принесли в копилку команды три медали. Это серебро Сабины Артемчук и две бронзы – Дениса Такий и Паулины Ешану. Еще две бронзы – на счету борца греко-римского стиля Виктора Чобану и представительницы женской борьбы Анастасии Никиты.

Проект о премиях спортсменам, тренерам, а также врачам и массажистам добившихся высоких результатов участников вторых Европейских игр из Молдовы появился еще в начале лета, однако из-за политической ситуации он не был утвержден. 

© Sputnik / Tolochko Victor
Европейские игры в Минске - главные кадры стартовых дней и медали Молдовы
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В проекте закона предполагалось денежное поощрение молдавских спортсменов, попавших в первую пятерку. Так, за золотую медаль премия равна 220 тысячам леев (почти 12,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка), за серебро - 160 тысяч леев (8,8 тысячи долларов), за бронзу - 120 тысяч леев (6,6 тысячи долларов), за четвертое место - 50 тысяч леев (2,75 тысячи долларов), за пятую строчку - 30 тысяч леев (1,65 тысячи долларов).

В тексте законопроекта уточняется, что для тренеров сумма денежного вознаграждения "равна сумме премии спортсмена, а в случае подготовки спортсмена несколькими тренерами общая сумма их премии не должна превышать сумму премии спортсмена".

Врачи и массажисты получат по 10% от премии спортсмена. Если их было несколько, то общая сумма поделена на всех.

РЕЗУЛЬТАТ МОЛДОВЫ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ
© Sputnik / Moldova
РЕЗУЛЬТАТ МОЛДОВЫ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

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