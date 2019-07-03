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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот покидает Уимблдонский турнир

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Третий турнир из серии Большого шлема в этом году сложился неудачно для Раду Албота.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот проиграл в первом круге парного разряда Уимблдона. 

Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
Албот проиграл в первом круге Уимблдона

Вместе с тунисцем Малеком Жазири он в среду уступил американо-британскому дуэту Рэм Ражеев/Джо Сэлисбюри. Поединок продолжался час 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу пары Ражеев/Сэлисбюри.

Уимблдон в этом году для Албота сложился неудачно. Накануне он всего за полтора часа уступил сопернику из Германии Яну-Леннарду Штруффу – 4:6, 3:6, 2:6.

До этого Албот ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона в одиночном разряде. В 2016 и 2017 годах он уступал на стадии второго раунда, а в 2018-м молдавский спортсмен добрался до третьего круга.

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