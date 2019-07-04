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Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Четвертый день

Приднестровцы привезли золото с международной регаты по гребле

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Традиционная регата "Янтарные весла" является одним из наиболее популярных состязаний у европейских спортсменов.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены завоевали высокие награды на международной регате по академической гребле "Янтарные весла", которая традиционно проводится в литовском городе Тракай. Это соревнование является одним из наиболее популярных у европейских спортсменов и входит в официальный календарь международной Федерации гребного спорта.

"Все гонки проводились в одиночных лодках. И здесь приднестровских спортсменок ждал успех. Первой в финишный створ заехала тираспольчанка Юлия Наривончик, а третьей завершила дистанцию Татьяна Концевиченко из Бендер. Они были награждены золотой и бронзовой медалями", - рассказали в госслужбе по спорту Приднестровья.

Ковальчук Игорь и Алексей, гандбольные арбитры международного класса, тренеры в СДЮШОР в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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В Тракае также выступали Артем Мошой из Тирасполя и бендерчанин Михаил Деревянко. Их итоговые результаты оказались далеки от медальных. Тем не менее, спортсмены приобрели ценный опыт выступления на международном уровне.

В конце июля в Соединенных Штатах Америки пройдет молодежный U-23 чемпионат мира по академической гребле. В нем в составе сборной Молдовы примут участие сильнейшие приднестровские гребцы.

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Теги:
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