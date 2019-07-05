Первые результаты Молдовы на Универсиаде: Мокану – в шаге до медали

В стартовый для отечественной команды соревновательный день на арену вышли два представителя Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Юрий Мокану в весе до 90 килограммов остановился в шаге от медали на Всемирной летней универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

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Представитель нашей страны дошел до четвертьфинала, где уступил будущему серебряному призеру грузину Лаше Бекаури.

Однако Мокану получил право через утешительные схватки побороться за бронзу. В итоге молдавский дзюдоист выиграл два поединка у соперников из Финляндии и Словении, но в главной схватке за медаль все же уступил бразильцу Густаво Ассису. Таким образом, наш дзюдоист завершил турнир на пятом месте.

Еще одна спортсменка из Молдовы пловчиха Татьяна Салкуцан успешно квалифицировалась в финал на дистанции 200 метров на спине.

Сначала в квалификационном заплыве она преодолела дистанцию за 2:13.63, а в полуфинале улучшила этот результат до 2:12.19, показав в итоге шестое время из всех, кто попал в финал. Этот заплыв, который определит всех медалистов, пройдет в пятницу вечером.

Кроме того, 5 июля на дорожку выйдут пловчихи Татьяна Кишкэ и Анастасия Мощенская, а также дзюдоисты Дорин Гоцоноагэ и Виктор Стерпу.

В состав молдавской команды на Универсиаду вошли 22 спортсмена. Это стрелки из лука Дан Олару, Олег Лакутко, Милена Гацко, дзюдоисты Денис Виеру, Дорин Гоцоноагэ, Виктор Стерпу, Юрие Мокану, Кристина Бланару, тхэквондисты Степан и Вадим Димитровы, Татьяна Цымбаларь, Анна Кюкиту, легкоатлеты Андриан Мардаре, Димитриана Сурду, Максим Раилян, Ульяна Бушилэ, Диана Подоляну, Кристиан Ешану, а также пловцы Татьяна Салкуцан, Татьяна Кишка, Дан Симинел и Анастасия Мощенская.

В этом году Всемирная универсиада проходит в 30-й раз. В ней принимают участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран.

Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

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