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Молдавский дзюдоист Дорин Гоцоноагэ

Первая медаль Молдовы на Универсиаде: дзюдоист Гоцоноагэ выиграл бронзу

© Photo: Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Спорт
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Повод для гордости за молдавских спортсменов и их тренеров: первые успехи сборной на Всемирной летней универсиаде - 2019.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Дорин Гоцоноагэ в весе до 81 килограмма завоевал бронзовую медаль на Всемирной летней универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

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"Наш спортсмен Дорин Гоцоноагэ (в весовой категории до 81 килограмма) с большим упорством, мужеством и мастерством завоевал первую бронзовую медаль для Молдовы на Международной универсиаде в Неаполе. Это момент гордости и уважения отечественному дзюдо", - отмечено на официальной странице профильной федерации в Facebook.

В поединке за третье место на пьедестале Гоцоноагэ одержал победу над соперником из Грузии Тато Григалашвили.

Еще одна молдавская спортсменка пловчиха Татьяна Салкуцан остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место на дистанции 200 метров на спине.

В состав молдавской команды на Универсиаду вошли 22 спортсмена. Это стрелки из лука Дан Олару, Олег Лакутко, Милена Гацко, дзюдоисты Денис Виеру, Дорин Гоцоноагэ, Виктор Стерпу, Юрие Мокану, Кристина Бланару, тхэквондисты Степан и Вадим Димитровы, Татьяна Цымбаларь, Анна Кюкиту, легкоатлеты Андриан Мардаре, Димитриана Сурду, Максим Раилян, Ульяна Бушилэ, Диана Подоляну, Кристиан Ешану, а также пловцы Татьяна Салкуцан, Татьяна Кишка, Дан Симинел и Анастасия Мощенская.

В этом году Всемирная универсиада проходит в 30-й раз. В ней принимают участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран.

Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

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