Ни шанса на гол: ФК "Шериф" одолел кубкового соперника с разгромным счетом

"Шериф" вышел в четвертьфинал Кубка Молдовы после игры с ФК "Сирець", в которой не дал противнику ни одной возможности забить гол в свои ворота.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Футбольный клуб "Шериф" уверенно прошел в 1/4 финала Кубка Молдовы сезона 2019-2020 годов. Со счетом 15:0 тираспольчане одолели ФК "Сирець".

"Генеральная репетиция перед стартом в еврокубках явно удалась. Открытие трансферного окна дало возможность главному тренеру Зорану Зекичу посмотреть в официальном матче новичков, и они показали себя с хорошей стороны", - сообщили в пресс-службе ФК "Шериф" .

Команда играла в удовольствие и отнеслась к игре с полной серьезностью. Уже в первые 15 минут забили трижды, а к перерыву довели число голов до шести.

Второй тайм был продолжением первого. Правда, случались и шероховатости, которые вызывали недовольство Зорана Зекича. По итогу получилось много забитых мячей, хотя до рекорда не добрались.

"Команда укрепилась. Но я понимаю, что игроки, которые только пришли, еще не готовы играть все 90 минут. Нам предстоит хорошо подумать эти четыре дня. Команда должна хорошо играть весь матч, а не только в его начале. Есть вопросы, над которыми надо поразмыслить", - отметил Зекич после матча.

Соперником тираспольского клуба в следующем этапе будет победитель пары "Динамо-Авто" – "Маяк" Кирсова, которые проведут ответный поединок 1/8 финала в нынешнее воскресенье, 7 июля.

Первые поединки 1/4 финала состоятся 24-25 сентября, ответные 29-30 октября. Даты, время и место проведения матчей будут определены жеребьевкой.

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