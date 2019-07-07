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Молдавский дзюдоист Денис Виеру

Золото для Молдовы: дзюдоист Денис Виеру одержал победу на Универсиаде-2019

© Photo: Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Спорт
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В финальном поединке молдавский спортсмен победил противника из Японии.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Молдавский дзюдоист Денис Виеру в весе до 66 килограмма завоевал золотую медаль на Всемирной летней универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

"Взрыв эмоций и гордость за молдавское дзюдо. Денис Виеру выиграл титул абсолютного чемпиона в весовой категории до 66 килограммов. Наш спортсмен отличился в классическом японском стиле борьбы, продемонстрировал мастерство в обороне и атаке на самом высоком уровне", - отметили в профильной федерации.

В финальном поединке Виеру победил японца Ранто Кацуро.

"Этот турнир оказался хорошим для меня. Завоевал золотую медаль. Я очень рад. Слышал, сто спортсменов ждут премии. Но самое важное для меня то, что я принес известность нашей стране - был наш флаг и звучал наш гимн, то есть о нас вновь услышали. Хочу пожелать успехов коллегам по команде, чтобы были еще медали. Давай, Молдова!", - заявил молдавский спортсмен.

Ранее молдавский дзюдоист Дорин Гоцоноагэ (в весе до 81 килограмма) завоевал бронзу, победив спортсмена из Грузии Тато Григалашвили.

Молдавский дзюдоист Юрий Мокану (в весе до 90 килограммов) расположился на пятом месте, также как и Кристина Бланару в весовой категории до 52 килограммов.

"Благодарим вас за приложенные усилия на пределе. Вами гордится вся Молдова", - заключили в Федерации дзюдо.

В состав молдавской команды на Универсиаду вошли 22 спортсмена. Это стрелки из лука Дан Олару, Олег Лакутко, Милена Гацко, дзюдоисты Денис Виеру, Дорин Гоцоноагэ, Виктор Стерпу, Юрие Мокану, Кристина Бланару, тхэквондисты Степан и Вадим Димитровы, Татьяна Цымбаларь, Анна Кюкиту, легкоатлеты Андриан Мардаре, Димитриана Сурду, Максим Раилян, Ульяна Бушилэ, Диана Подоляну, Кристиан Ешану, а также пловцы Татьяна Салкуцан, Татьяна Кишка, Дан Симинел и Анастасия Мощенская.

В этом году Всемирная универсиада проходит в 30-й раз. В ней принимают участие порядка 8 тысяч спортсменов из более чем 150 стран.


Республика Молдова в качестве суверенного и независимого государства впервые участвовала во Всемирной универсиаде в 1995 году. Всего на этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали: 3 золотые, 4 серебряные и 15 бронзовых.

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