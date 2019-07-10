Тренер "Нефтчи" о "Сперанце": предстоит играть против сильного соперника

Наставник назвал сильные стороны ниспоренского клуба, с которым его подопечные сыграют в четверг выездной матч в Лиге Европы.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Штаб ФК "Нефтчи" объективно оценивает силу молдавского ФК "Сперанца", азербайджанских футболистов ждет поединок с сильным соперником, заявил в среду на пресс-конференции в Кишиневе главный тренер гостей Роберто Бордин.

Матч в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА состоится 11 июля в 20.00 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

"Нас ждет сложный и сильный соперник в лице "Сперанцы". Мы понимаем это", - сказал Бордин.

Тренер добавил, что ему приятно вернуться в Молдову, которую он помнит по работе в тираспольском "Шерифе", где он с командой добился высоких результатов как в молдавском чемпионате, так и в еврокубках.

Он отметил, что знание реалий молдавского чемпионата также поможет ему в предстоящей игре.

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"Хорошо знаю эту команду и тренера Кристиана Эфроса. Он всегда умеет принимать быстрые решения, а его команда умеет создавать много опасных ситуаций у ворот соперника. Есть вероятность, что хозяева применят прессинг вдали от своих ворот и попытаются навязать свою игру, но мы будем готовы. У нас есть свои задачи", - заключил Бордин.

Ответная встреча команд запланирована на 18 июля в Баку.

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