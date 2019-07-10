21:21 10 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
Роберто Бордин

Тренер "Нефтчи" о "Сперанце": предстоит играть против сильного соперника

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0

Наставник назвал сильные стороны ниспоренского клуба, с которым его подопечные сыграют в четверг выездной матч в Лиге Европы.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Штаб ФК "Нефтчи" объективно оценивает силу молдавского ФК "Сперанца", азербайджанских футболистов ждет поединок с сильным соперником, заявил в среду на пресс-конференции в Кишиневе главный тренер гостей Роберто Бордин.

Матч в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА состоится 11 июля в 20.00 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

"Нас ждет сложный и сильный соперник в лице "Сперанцы". Мы понимаем это", - сказал Бордин.

Игроки ФК Шериф, их автобус
© Sputnik / Irina Leahova
Дебют нового тренера ФК "Шериф": первый матч – и победа с большим отрывом

Тренер добавил, что ему приятно вернуться в Молдову, которую он помнит по работе в тираспольском "Шерифе", где он с командой добился высоких результатов как в молдавском чемпионате, так и в еврокубках.

Он отметил, что знание реалий молдавского чемпионата также поможет ему в предстоящей игре.

Гацкан продлил контракт с ФК "Ростов">>>

"Хорошо знаю эту команду и тренера Кристиана Эфроса. Он всегда умеет принимать быстрые решения, а его команда умеет создавать много опасных ситуаций у ворот соперника. Есть вероятность, что хозяева применят прессинг вдали от своих ворот и попытаются навязать свою игру, но мы будем готовы. У нас есть свои задачи", - заключил Бордин.

Ответная встреча команд запланирована на 18 июля в Баку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Болельщики на футболе: чем эмоции женщин отличаются от мужских
Йоффе: футбол давно превратился в бизнес
Теги:
команда, встреча, матч, Азербайжан, Молдова, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться