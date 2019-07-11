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Финал кубка Молдовы по футболу 2019

Лига Европы: молдавская "Сперанца" поборется с азербайджанским "Нефтчи"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Ниспоренскому футбольному клубу "Сперанца" в первом квалификационном раунде Лиги Европы жеребьевка определила соперника - бакинская команда "Нефтчи".

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Встреча молдавской футбольной команды "Сперанца" с соперниками из Азербайджана "Нефтчи" состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру" 11 июля в 20:00 по местному времени. 

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2019-2020 будут судить арбитры из Северной Ирландии. 

Подопечным Кристиана Эфроса предстоит встреча с соперником, который тренирует итальянский специалист Роберто Бордин, бывший наставник тираспольского "Шерифа".

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После домашней встречи молдавской команде предстоит отыграть и матч на выезде, который запланирован на 18 июля. После него определится, кто проходит в следующий раунд квалификации.

Помимо "Сперанцы" в сезоне 2019/2020 нашу страну в европейских клубных турнирах Лиге Чемпионов и Лиге Европы представляют "Шериф", "Милсами", и "Петрокуб".

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Теги:
ФК "Сперанца", Лига Европы, футбол


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