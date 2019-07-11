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Игроки ФК Шериф, их автобус

ФК "Шериф" проиграл подчистую в квалификации Лиги Чемпионов

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Соперником тираспольской команды в матче первого квалификационного раунда был тбилисский "Сабуртало".

ТИРАСПОЛЬ, 11 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" неудачно стартовал в новой европейской кaмпании. В матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против грузинского "Сабуртало" тираспольская команда проиграла со счетом 3:0.

"У нас сегодня ничего не получилось. Ни мяч не держали, и без мяча тоже не получилось. Не было контроля. Из того, что планировали перед матчем, практически ничего не сделали", - сказал главный тренер ФК "Шериф" Зоран Зекич после матча.

В первом тайме счет открыли футболисты "Сабуртало", которые воспользовались единственной ошибкой обороны "Шерифа".

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"У нас игра не клеилась, что позволяло гостям проводить опасные выпады. Казалось, счет не совсем логичный. Сделав две замены в перерыве, наставник нашей команды придал стройности в середине", - отметили в пресс-службе клуба.

Однако вторая половина, несмотря на улучшения в игре, привела к печальному для "Шерифа" итогу. В одной из контратак гости забили мяч ударом из-за штрафной. А ближе к концу матча счет и вовсе стал крупным, после розыгрыша углового.

"Шериф" так и не смог исправить ситуацию, проиграв грузинской команде подчистую. Впереди ответный матч в Тбилиси, который будет сыгран 16 июля.

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Теги:
Лига Чемпионов, Лига чемпионов, Лига чемпионов УЕФА, Зоран Зекич, ФК "Шериф", Приднестровье


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