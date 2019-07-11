ФК "Шериф" проиграл подчистую в квалификации Лиги Чемпионов

ТИРАСПОЛЬ, 11 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" неудачно стартовал в новой европейской кaмпании. В матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против грузинского "Сабуртало" тираспольская команда проиграла со счетом 3:0.

"У нас сегодня ничего не получилось. Ни мяч не держали, и без мяча тоже не получилось. Не было контроля. Из того, что планировали перед матчем, практически ничего не сделали", - сказал главный тренер ФК "Шериф" Зоран Зекич после матча.

В первом тайме счет открыли футболисты "Сабуртало", которые воспользовались единственной ошибкой обороны "Шерифа".

"У нас игра не клеилась, что позволяло гостям проводить опасные выпады. Казалось, счет не совсем логичный. Сделав две замены в перерыве, наставник нашей команды придал стройности в середине", - отметили в пресс-службе клуба.

Однако вторая половина, несмотря на улучшения в игре, привела к печальному для "Шерифа" итогу. В одной из контратак гости забили мяч ударом из-за штрафной. А ближе к концу матча счет и вовсе стал крупным, после розыгрыша углового.

"Шериф" так и не смог исправить ситуацию, проиграв грузинской команде подчистую. Впереди ответный матч в Тбилиси, который будет сыгран 16 июля.

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