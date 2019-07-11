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Кристиан Эфрос

Тренер "Сперанцы" о матче с "Нефтчи": хотим показать все, на что способны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Кристиан Эфрос рассказал каким образом надеется обыграть азербайджанский клуб.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. У команды ФК "Нефтчи" очень быстрые игроки атаки, но у них есть слабости в обороне, которые нужно использовать, заявил главный тренер ФК "Сперанца" Кристиан Эфрос на пресс-конференции.

Финал кубка Молдовы по футболу 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига Европы: молдавская "Сперанца" поборется с азербайджанским "Нефтчи"

Соперники начнут выяснять, кто из них сильнее, в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 11 июля в 20.00 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Ответный матч через неделю.

Помимо "Сперанцы" в сезоне 2019/2020 нашу страну в европейских клубных турнирах Лиге Чемпионов и Лиге Европы представляют "Шериф", "Милсами", и "Петрокуб".

"Мы очень рады, что играем в этом турнире. Мы впервые в него попали, это историческое достижение клуба. Готовимся серьезно и будем стараться показать свой максимум", - подчеркнул Эфрос.

Он добавил, что его подопечным предстоит игра с равным соперником. По мнению тренера, в предстоящем поединке следует опасаться быстрых атак соперника.  

Тренер "Нефтчи" о "Сперанце": предстоит играть против сильного соперника>>>

"Изучали команду, в атаке много быстрых игроков. Будем использовать наши положительные качества и использовать слабости ФК "Нефтчи", - уточнил специалист.

Роберто Бордин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тренер "Нефтчи" о "Сперанце": предстоит играть против сильного соперника

По словам Эфроса, он знает тренера азербайджанского клуба Роберто Бордина еще по его работе в тираспольском "Шерифе".

Как считает молдавский специалист, команды "Нефтчи" и "Шериф" чем-то похожи по организации игры.

Он добавил, что тренерскому штабу "Сперанцы" уже известно, как может действовать Бордин, но итальянский наставник гостей также хорошо знаком с сегодняшним соперником, так что в этом плане гости и хозяева будут в равных условиях.

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Теги:
ФК "Сперанца", ФК "Нефтчи", Лига Европы


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