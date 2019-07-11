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Кристиан Ефрос

Тренер ФК "Сперанца" считает пенальти ключевым моментом матча против "Нефтчи"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Кристиан Эфрос усомнился в справедливости назначения одиннадцатиметрового в ворота "Сперанцы".

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Молдавские игроки провели хороший матч, счет получился не по игре, заявил главный тренер ниспоренского клуба ФК "Сперанца" Кристиан Эфрос на послематчевой пресс-конференции в четверг.

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги матча "Сперанца" - "Нефтчи" на кишиневском поле: трансляция завершена

В Кишиневе на стадионе "Зимбру" 11 июля состоялась встреча команд молдавской команды и "Нефтчи" (Баку). 

Игра прошла в рамках первого отборочного тура Лиги Европы и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:3. Голы забили Эмин Махмудов, Жозеф Монроз и Рахман Гаджиев.

Ответный поединок пройдет в Азербайджане 18 июля. 

"Доволен своими ребятами. Счет — это больше результат третьих лиц на поле. Я бы на месте соперника не смог радовался такой победе. Что было в моменте, после которого назначили пенальти, все очень хорошо видели", - сказал Эфрос. 

По его мнению, без одиннадцатиметрового игра могла бы сложиться по другому. Эфрос добавил, что после пропущенного мяча исправить ситуацию в противостоянии оказалось реально сложной задачей. 

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"Перед встречей мы знали слабые стороны соперника - это линия обороны. Мы создавали моменты, пытались использовать их ошибки, но не сумели забить", - пояснил наставник молдавской команды. 

Он подчеркнул, что, несмотря на неутешительный результат первого матча, команда не опускает руки и рассчитывает наверстать упущенное в Баку. 

"Насчет второй игры будем много думать Нам предстоит проанализировать все ошибки и не допустить их снова", - заключил Эфрос. 

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Теги:
футбол, Лига Европы, ФК "Сперанца", ФК "Нефтчи"


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